Handicap : une carte bancaire dotée d'un assistant vocal parle aux malvoyants

Une carte bancaire parlante décrit chaque étape d'une transaction, avec le montant à valider. Une solution imaginée pour les personnes aveugles ou malvoyantes, souvent abusées financièrement.

Pour Fernando Pinto Da Silva, non-voyant et membre de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, difficile parfois de faire ses achats du quotidien. Il peut désormais compter sur un nouvel outil, une carte bancaire en phase de test. Reliée à un assistant vocal, elle sécurise chaque étape de la transaction. Jusqu'à présent, il lui était impossible de vérifier la somme affichée sur le terminal. "Au moment où on paye une transaction, tout repose sur la confiance qu'on a dans le commerçant", explique-t-il.

Accompagner l'autonomie

Neuf malvoyants sur dix estiment avoir été victimes d'une erreur au moment du passage en caisse. La carte, connectée, est reliée au téléphone par bluetooth. L'objectif des ingénieurs qui l'ont conçue ? "Avoir quelque chose de sûr, confortable, et surtout en toute autonomie et en toute indépendance", explique Sylvie Gilbert, directrice des solutions de paiement chez Thales. La carte devrait être proposée par les banques aux deux millions de malvoyants français début 2023.