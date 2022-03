BRUT

"On n'entend pas tant que ça de récit d'accouchement détaillé (...) Quand on est en train d'accoucher, la douleur est colossale." Julia Kerninon publie "Toucher la terre ferme" où elle raconte comment elle est devenue mère et l'impact de la maternité sur sa vie de femme. "Cette douleur est beaucoup trop forte pour un être humain mais ce qu'elle a de fascinant, c'est qu'à l'inverse de toutes les autres douleurs, plus elle augmente, plus c'est bon signe, plus elle augmente, plus les contractions se rapprochent, plus le bébé va arriver", raconte-t-elle.

Julia Kerninon s'est rendu compte que beaucoup de filles de son entourage qui s'apprêtaient à avoir des enfants avaient une vision "très peu claire de la chorégraphie de l'accouchement". "Ce qui dure longtemps, c'est tout le moment où le bébé descend. On n'a pas non plus une vision hyper claire de ce qui va faire mal, quand le bébé, il passe dans le bassin, c'est les os qui font mal quand on accouche", développe l'autrice.