VIDEO. Fausses couches : Juliette Katz témoigne et appelle à la libération de la parole

Juliette Katz aka Coucou Les Girls a réalisé le tabou que représentent les fausses couches après avoir partagé son expérience sur sa chaîne Youtube. Après publication de son témoignage, elle a constaté le nombre important de commentaires de femmes partageant la même épreuve. "Je me rends compte que je ne suis pas seule, que je pense que ces femmes-là, ça leur a fait du bien d'avoir un récit et d'avoir un message comme le mien", confie-t-elle. La youtubeuse en est donc venue au constat selon lequel de nombreuses femmes avaient ce besoin de libérer la parole autour de ce sujet des fausses couches.

Un manque d'informations

Après sa fausse couche, Juliette a fait face à la tristesse mais surtout à la colère. "Je me rendais compte qu'on n'était pas du tout, mais pas du tout informés sur ce sujet-là et pourtant, toutes mes potes me disent : "Ma mère a fait une fausse couche, ma sœur a fait une fausse couche, j'ai fait une fausse couche…" Tout le monde, pratiquement, a fait des fausses couches et en fait je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas de témoignages", regrette-t-elle.

Une femme sur quatre

Une femme sur quatre sera confrontée à une fausse couche au cours de sa vie. Face à un tel événement, nombreuses sont celles qui éprouvent de la culpabilité. "C'est pas parce qu'on a fait une fausse couche qu'on est moins bonne que d'autres, qu'on est moins forte et moins capable, vraiment", souligne-t-elle. Elle poursuit : "C'est des choses qui arrivent et je crois qu'il faut arrêter de s'en vouloir de tout quoi. On s'en veut déjà de tellement de choses et on nous impose de s'en vouloir encore plus."

Aussi, Coucou Les Girls estime qu'une femme peut parler de sa grossesse quand elle le souhaite. "Si t'as envie d'en parler au bout de deux semaines ou au bout de cinq mois, on en parle quand on veut. Il n'y a pas de bons ou de mauvais moments."