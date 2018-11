Grossesses rapprochées : quels sont les risques ?

De nouvelles recherches confirment que des grossesses rapprochées de moins d'un an augmentent significativement les risques pour l'enfant ou pour la mère, quel que soit l'âge de celle-ci.

Y-a-t-il des risques, pour soi ou pour l’enfant, à être enceinte trop peu de temps après un accouchement ? Dans de nombreux pays, des recommandations officielles existent, qui invitent à laisser passer "au moins 18 mois". L’Organisation mondiale de la santé suggère même un délai d’au moins 24 mois. De nouvelles recherches publiées dans le Journal de l'Association médicale américaine (Jama) viennent confirmer ces préconisations.

Dans ces travaux, les chercheurs ont étudié 148.544 grossesses survenues au Canada entre 2004 à 2014. Ils concluent qu'un intervalle de moins de douze mois entre la fin d’une grossesse et le début de la suivante "augmente nettement les risques" (pour la mère, pour son enfant, ou les deux). Pour toutes les grossesses espacées d’au moins douze mois, "les risques sont globalement plus faibles" – similaires pour 12, 18 ou 24 mois de délai.

Des données rassurantes pour les femmes de 35 ans et plus

Dans le détail, les risques pour l’enfant à naître apparaissaient augmentés d’environ 40% chez les femmes de 20 à 34 ans dans le cas de grossesses espacées de 6 mois (20 cas pour 1000) comparées à des grossesses espacées de 18 mois (14 cas pour 1000). L’augmentation du risque est toujours notable, bien que légèrement inférieure, chez les femmes de 35 ans est plus.

Les risques d’accouchements prématurés sont augmentés d’environ 60% chez les 20-34 ans pour les grossesses espacées de 6 mois (53 cas pour 1000) comparées aux grossesses espacées de 18 (32 cas pour 1000). Là encore le sur-risque est légèrement inférieur, mais notable, chez les femmes plus âgées (estimé entre +30% et +50% à 6 mois).

Concernant les risques pour la mère, chez les femmes de 35 ans et plus, le taux de mortalité (ou de morbidité grave) était plus de doublé dans le cas de grossesses espacées de 6 mois (6,3 pour 1000) contre celles espacées de 18 mois (2,6 pour 1000). Cette différence n’était toutefois pas constatée chez les femmes de moins de 35 ans (taux analogue, voisin de 2,4 pour 1000).

la rédaction d’Allodocteurs.fr, avec AFP

Étude : L. Schummers, et al. "Association of Short Interpregnancy Interval With Pregnancy Outcomes According to Maternal Age". JAMA Intern Med. 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4696