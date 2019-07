Francine Leca : une femme au cœur

Avec Mécénat chirurgie cardiaque, Francine Leca offre à de petits patients une seconde naissance. Elle raconte dans le Soir 3 son combat. "C'est une très jolie expression qui reflète la réalité. Un enfant qui a une malformation au cœur, il va mourir ou vivre très mal. Sa vie peut être transformée", dit-elle. Les cœurs des enfants sont donc transformés ? "Ils viennent de 45 pays, mais beaucoup d'Afrique noire. Mais aussi d'Asie, d'Europe centrale ou des Caraïbes… où le besoin se fait sentir. C'est une chirurgie difficile, qui coûte très cher et ne peut pas être faite partout. Nous voulons en faire profiter le plus grand nombre", précise Francine Leca.

3 300 enfants opérés déjà

Des malformations essentiellement ? "Ce sont des malformations congénitales, les enfants naissent avec le cœur mal formé (…) huit naissances sur 1 000, pas loin d'un enfant sur 100 nait avec une malformation. C'est plus fréquent qu'on ne l'imagine", avance la professeure de médecine.

Et beaucoup d'enfants ont été sauvés depuis le début. "Dans le cadre de Mécénat, nous en avons opéré 3 300 environ (…) il y a des médecins dans tous les pays d'où viennent les enfants. Il faut échanger avec eux, et puis évidemment tous les médecins et chirurgiens à travers toute la France", tient à préciser Francine Leca. Sur le Tour de France, "l'étape du cœur" soutient notamment l'association.

