Franchises médicales : "Faire payer davantage les médicaments, c'est culpabiliser ceux qui en ont besoin", dénonce France Asso Santé

"Faire payer davantage les médicaments à ceux qui en ont besoin pour survivre, c'est les culpabiliser", a dénoncé lundi 22 janvier sur franceinfo Gérard Raymond, président de France Asso Santé, alors que le gouvernement a annoncé le doublement des franchises sur les boîtes de médicaments, actes paramédicaux, transports sanitaires, et participation aux consultations et examens de biologie à partir de fin mars.

Les franchises vont être doublées à 1 euro sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux, les participations forfaitaires à 2 euros pour les actes et consultations des médecins, les examens et les analyses de biologie médicale, et la franchise à 4 euros pour les transports sanitaires."Ce n'est pas du tout une surprise car ça fait plus de six mois que nous nous opposons à cette élévation de cette franchise", explique Gérard Raymond.

"Nous considérons que la santé n'est pas un bien de consommation, et que comparer le forfait de téléphone à la santé, ce n'est pas comme cela que nous allons responsabiliser les gens." Gérard Raymond, président de France Asso Santé à franceinfo

"Faire payer davantage les médicaments à ceux qui en ont besoin pour survivre, c'est les culpabiliser. Par culpabilité, certains n'iront pas se faire soigner et seront plus atteints", a-t-il ajouté, appelant plutôt à "responsabiliser les prescripteurs". "Il faut privilégier l'éducation à la santé et la prévention pour que chaque citoyen prenne conscience que ce système de santé est généreux et qu'il ne faut pas en abuser mais simplement en user."