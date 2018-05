Feuilleton : le coeur des campagnes (2/5)

Pour faire vivre leurs communes souvent désertées en milieu rural, des femmes et des hommes se démènent pour redonner vie à des commerces dans les villages. Dans la petite épicerie de Courzieu (Rhône), l'employée peut compter sur de nombreux bénévoles. En six mois, le commerce est rapidement devenu le centre du village et un lieu de rencontre pour les habitants. Les produits régionaux sont un des atouts du magasin. Là encore, ce sont les bénévoles qui les dénichent.



Trouver une clientèle

En Moselle, deux frères font de la publicité pour leur boulangerie qui va bientôt ouvrir à Gondrexange. En plus des 500 habitants du village, ils comptent sur la clientèle du camping voisin, les touristes du canal. Ils se savent déjà attendus par les habitants de la commune. Sans parler du côté pratique, la réouverture d'un commerce de proximité ravit aussi tous les gourmands. Le savoir-faire des nouveaux arrivants va être mis à rude épreuve.

