Etudiants en médecine : une très chère rentrée

Les étudiants en Paces, première année commune aux études de santé ont fait leur rentrée, avec en ligne de mire le concours très sélectif de fin d’année. Ce cursus universitaire coûte de plus en plus cher : les frais de vie courante augmentent de 4% cette année et les frais de rentrée de 9%.