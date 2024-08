Epidémie de mpox : après la détection d'un premier cas en Europe, faut-il s'inquiéter du virus ?

Pour la première fois en Europe, un patient atteint du nouveau variant CLADE 1 du virus mpox vient d'être diagnostiqué en Suède. Si l'OMS a déclenché l'alerte maximale au niveau mondial, les médecins sont rassurants.

C'est une première sur le sol européen. Un patient atteint du nouveau variant CLADE 1 du mpox, anciennement appelé la variole du singe, vient d'être diagnostiqué en Suède. Le CLADE 1 est un variant plus contagieux et plus mortel que les souches connues jusque-là. Il se manifeste par de la fièvre et des éruptions cutanées sur tout le corps. Il se transmet par des contacts rapprochés et par voie sexuelle.

Une flambée en République démocratique du Congo

Cette nouvelle souche connaît une flambée en République démocratique du Congo. Face à cette résurgence, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché l'alerte maximale au niveau mondial. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés en Afrique, dont 1 456 décès. Dans la matinée du vendredi 16 août, le Pakistan a aussi annoncé un premier malade. Va-t-on vers une nouvelle pandémie ? Les médecins sont rassurants. Il y a deux ans, un vaccin efficace avait permis d'enrayer un début d'épidémie. Au Danemark, le laboratoire Bavarian Nordic s'est dit prêt à produire 10 millions de doses d'ici 2025.