Vous ingérez cinq grammes de plastique par semaine

Un verre d'eau, une bière, des crevettes, du sel... En consommant ces aliments nous ingérons sans le savoir des centaines de microparticules de plastique. C'est le résultat d'une étude australienne dévoilée mercredi 12 juin. "C'est une catastrophe, il faut arrêter le plastique (...) c'est impératif", explique un Français. C'est principalement dans l'eau que l'on retrouve le plus de particules de plastique. On en ingurgite 1 769 contre 182 pour les crevettes ou 10 pour la bière.

Nous respirons du plastique

Plus surprenant, le plastique se trouve aussi dans l'air. "On ingère également des déchets plastiques en respirant l'air ambiant et ces particules vont rester dans notre organisme", déclare Eirik Lindebjerg, responsable pollution du plastique chez WWF international. Quant aux conséquences sur la santé, nous ne les connaissons pas encore.

