VIDEO. Une association offre une seconde vie à des appareils électroménagers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À Trappes, en région parisienne, l'association Envie rénove des appareils électroménagers pour éviter le gaspillage. "On récupère environ 1200 tonnes par an d'équipements électroménagers", explique Éric Gastineau, directeur d'Envie Trappes. Ce sont principalement des appareils dont les propriétaires se débarrassent pour acheter des appareils plus récents, souvent parce que leurs appareils sont en panne ou trop chers à réparer.

Permettre la rénovation de ces appareils est une aubaine pour l'environnement, les déchets électriques et électroniques étant particulièrement polluants. "Il y a un premier tri visuel qui est fait sur l'aspect du produit et ensuite un deuxième tri qui est fait sur l'aspect mécanique de l'appareil", explique Dominique Saint-Drenan, chef d'atelier. Dans leurs ateliers en 2019, les techniciens ont rénové environ 3500 appareils, ce qui représente environ 175 tonnes de déchets évités.

Outre l'aspect environnemental, l'association offre un bénéfice social. Sur les 32 salariés qui travaillent actuellement pour l'association, 21 sont en contrats d'insertion.