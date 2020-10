VIDEO. SUV : Bruno Le Maire "totalement opposé" à une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants

Bruno Le Maire s’est dit, mardi 6 octobre sur franceinfo, "totalement opposé" à une interdiction pure et simple de la publicité pour les véhicules les plus polluants, comme les SUV. Le ministre de l’Economie souhaite, en revanche, qu’il y ait "des informations plus claires" sur les niveaux de pollution de ces voitures. "Vous avez le choix entre interdire ou informer (…) Moi, comme je crois à l'intelligence des Français, je pense qu'il faut informer le consommateur, lui dire : vous voulez acheter un SUV, voilà les niveaux de pollution", a-t-il estimé.

>> INFOGRAPHIES. Plus lourds, plus polluants, plus dangereux... Six graphiques qui montrent que les SUV ne sont pas des voitures comme les autres.

"J'ai proposé que l'on indique très clairement le niveau de pollution de certains véhicules et je suis convaincu que si on informe les Français sur les dommages causés à l'environnement par certains véhicules très polluants, ils changeront leurs habitudes de consommation", a ajouté Bruno Le Maire, alors que le WWF publie mardi un rapport sur les SUV, dont les ventes ont été multipliées par sept en 10 ans. Invitée de franceinfo mardi, la présidente de l’ONG, Isabelle Autissier, a appelé le gouvernement à "limiter" les publicités pour ces véhicules.

Je suis tout à fait d’accord avec la position exprimée par Isabelle Autissier, parce que c’est une position mesurée. Bruno Le Maire à franceinfo

Le ministre de l’Economie s'est dit "totalement opposé" à "la voie de l'interdiction systématique, où on interdit aux Français de faire ceci ou de faire cela". "Je ne pense pas que dans une démocratie responsable et mature comme la démocratie française, ce soit la meilleure façon de faire progresser l'écologie. Je connais suffisamment le caractère de nos compatriotes pour savoir que si vous leur dites : ne faites pas ci, ne faites pas ça, nos compatriotes vont dire : eh bien, je vais le faire", a estimé Bruno Le Maire.

En revanche, des "informations plus claires" accompagnant les publicités "peuvent être extrêmement utiles pour garantir qu'on lutte plus rapidement contre le réchauffement climatique". D’ailleurs, il n’y a, selon lui "aucune raison qu'on ne le fasse que pour les voitures" : "Je pense que ça peut être une voie très intéressante que d'informer davantage sur les émissions de CO2 des actes de consommation que nous produisons tous les jours", a souligné le ministre.