VIDEO. Mieux comprendre les dates de péremption des aliments pour moins de gaspillage

"À consommer avant le" vs "À consommer de préférence avant le"

Lorsqu'il est inscrit "À consommer avant le" sur un aliment, il s'agit d'une mesure d'hygiène. "Il faut faire attention après cette date", prévient Lucie Basch. Sentir le produit, l'observer voire le goûter… Il est nécessaire de vérifier le produit avec attention pour s'assurer qu'il n'est pas périmé.

En revanche, lorsqu'il est écrit "À consommer de préférence avant le", il s'agit d'un critère de qualité. Les risques pour la santé sont en effet nuls. Textures et couleurs peuvent changer mais cela n'aura pas d'impact notable sur la santé.

Une norme récente et obsolète

Il y a 60 ans, les dates de péremption n'existaient pas. Il s'agit d’une norme mise en place après la guerre pour reproduire de la nourriture le plus vite possible sans mettre en danger la santé des consommateurs. "On a voulu protéger la santé des consommateurs affaiblis par la guerre", explique Lucie Basch. Mais aujourd'hui, l'insuffisance alimentaire n'est plus un problème. "Notamment en termes de nutriments et de vitamines", précise-t-elle. Selon la jeune femme, "aujourd'hui, les dates sont uniquement apposées par les industriels, par les fabricants sans qu'il n'y ait de règles sur comment on appose les dates et comment on les définit." Ainsi, Laura Basch déplore la tendance à ne plus penser par les sens mais plutôt par précaution en jetant le produit à la poubelle.

Il y a un vrai besoin de se reconnecter avec notre alimentation. "Peu de personnes se rendent compte que faire pousser un poireau, c'est des semaines entières de travail et c'est énormément d'énergie dépensée pour l'apporter jusqu’au supermarché, pour l'apporter jusqu'à votre assiette", insiste Laura Basch. En France chaque année, on jette 10 millions de tonnes de produits.