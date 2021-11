BRUT

Des centaines de jeunes ont participé au Clean challenge, organisé par l'association Espoir Et Création, à Garges-lès-Gonesse. Répartis en plusieurs équipes, les participants ont ainsi ramassé le maximum de déchets en une heure montre en main. C'est l'équipe qui a ramassé le plus de déchets qui remporte le challenge. Pour Amina, benévole, ce challenge est particulièrement important. "On est dans des quartiers sensibles, dans des cités et on veut montrer aux gens, à tout le monde, à toutes les personnes qui reproduisent ce qu'on fait, que ce n'est pas les jeunes qui dégradent", souligne la bénévole.

Aussi, Marylène Martin, chargée de mission pour Espoir et Création, insiste sur l'importance d'inclure les jeunes dans ces enjeux environnementaux. "C'est ces jeunes-là qui vont les subir (...) c'est notre rôle à nous de pouvoir les sensibiliser et les impliquer dans ces problématiques-là", estime-t-elle.