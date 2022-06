brut

“La manière dont on exploite nos forêts est dangereuse”

“Cette action a pour but de sensibiliser sur l’importance de bien gérer nos forêts”. Le 30 mai, Thomas Brail, fondateur du groupe national de surveillance des armes, s’est hissé au sommet d’un arbre afin de réclamer de meilleures conditions pour les forêts.

“On n’a rien contre la filière bois, mais on ne peut plus se permettre de faire des coupes rases, de prendre des hectares et des hectares de forêt et de repartir avec plus rien. Il y a une perte massive de biodiversité, d’animaux, d’habitat.”

Après 11 jours passés dans l’arbre, et six sans manger, Thomas a suspendu sa grève de la faim et a obtenu un rendez-vous avec Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, et Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture.

Ce rendez-vous devrait avoir lieu le 20 juin.“Ce qu’on attend maintenant et concrètement de la part des deux ministères, c’est qu’il y ait une loi qui encadre les coupes rases en France. Aujourd’hui, les arbres ne sont pas protégés et les forêts sont en danger.”