L'américaine Katonya Breaux a créé une crème solaire adaptée aux peaux foncées et sensibilise les personnes noires à l'importance de la protection solaire. D'après l'agence américaine pour la prévention des maladies, la crème solaire est très peu utilisée par les populations noires non hispaniques. "Cette idée que les noirs ont moins de rides et que la mélanine les protège, c'est vrai mais ça ne nous rend pas invincibles au rayonnement solaire et aux rayons UV", explique Dr Lian Mack, dermatologue qui préconise de se protéger toute l'année.

Améliorer la représentation de la diversité

Beaucoup de personnes noires disent que les produits disponibles sur le marché irritent leur peau ou laissent des traces blanches. Katonya Breaux a donc décidé de créer une protection solaire minérale et propre qui s'adapte à différentes couleurs de peau. Avec Unsun Cosmetics, elle espère ainsi améliorer la représentation de la diversité dans l'industrie cosmétique. "Je ne me sentais pas incluse. Je n'étais clairement pas prise en compte par les personnes qui avaient développé ces teintes. Et pourtant, on dépense des millions et des milliards de dollars, et c'est frustrant de se dire que personne ne pense à nous", confie Katonya.

Aujourd'hui, elle veut aussi sensibiliser à l'importance de la protection solaire, et au danger que représente le cancer de la peau.