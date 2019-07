VIDEO. Eliott Schonfeld, l\'aventurier qui explore les territoires les plus sauvages au monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Il y a des règles, il faut se soumettre à ces règles." Téméraire et ambitieux Depuis plusieurs années, Eliott Schonfeld explore des territoires sauvages en solitaire. Cette vocation est née en Australie, à l'âge de 19 ans. C'est après une semaine de marche dans une forêt tropicale, sur place, qu'il prend conscience de la solitude, de l'espace et du silence. "C'est là que j'ai découvert la vie avec les autres animaux, le fait de devoir s'occuper de soi-même, d'être auto-suffisant", raconte Eliott Schonfeld.

S'adapter aux lois de la nature

En 2016, une expédition en Alaska le marque profondément. Alors qu'il rêvait de voir des grizzlis, Eliott a descendu toute la rivière du Yukon pendant un mois et demi dans le but de se rendre dans l'extrême nord de l'Alaska. Lors de cette aventure, Eliott Schonfeld tenait à s'adapter le plus possible à la vie à l'état sauvage. "J’ai dû, malgré moi, simplement parce que j'avais mal calculé mes réserves de nourriture, trouver ma nourriture par moi-même", témoigne-t-il.

En 2017, c'est lors d'un périple en Himalaya à la rencontre des derniers peuples nomades, qu'il va pousser plus loin son immersion en pleine nature. Un voyage qui a "complètement changé sa vision du monde."