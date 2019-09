VIDEO. Comment vous passer du plastique dans votre cuisine ? "Envoyé spécial" a demandé à une spécialiste du "zéro déchet"

Les objets en plastique sont partout : dans notre cuisine, dans notre salle de bain… Peut-on s’en passer ? Vivre sans plastique, c'est le défi que s'est lancé, pour cette rentrée 2019, la journaliste Raphaële Schapira.

Pour réussir ce défi, il faut un diagnostic précis. La journaliste a donc fait appel à une spécialiste du "zéro déchet", Pauline Imbault, qui va l'aider à débarrasser ses placards de tout le plastique accumulé. Commençons par la cuisine.

"Zéro contact avec les aliments"

Après le tri des emballages alimentaires, exit tous les ustensiles contenant du plastique et remplaçables par les mêmes en bois, en verre… Le principe est simple et clair : "zéro contact avec les aliments". Fini donc les spatules, les pinces en plastique comme celle-ci, dont le bord a fondu au contact de la poêle, faisant manger du plastique à sa propriétaire. A bannir aussi, le récipient en plastique. Impossible d'y mettre un repas chaud – sous peine de le retrouver coloré par les aliments et, plus grave, de faire migrer le plastique dans la nourriture…

"On est submergé par le plastique"

Poursuivons avec le placard, rempli de boîtes plastiques qui n'ont pas servi depuis des mois et de paquets de sacs de congélation inutilisés. Pauline Imbault n'est pas étonnée : le plastique "est un matériau pas cher, qu'on fait rentrer très facilement chez nous sans nous en rendre compte. C'est vraiment quand on fait le bilan, quand on essaie de se pencher sur notre cuisine, notre salle de bain, qu'on peut prendre la mesure de... à quel point on est submergé par le plastique". Et de conclure, devant le contenu du placard : "Là, voilà, on prend la mesure."

Extrait de "Ma vie sans plastique", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 septembre 2019.