BRUT

Depuis 2017, MéGO! a recyclé plus de 150 millions de mégots pour en faire notamment des cendriers de rue. À Bourg-Blanc, près de Brest, depuis 2017, l'entreprise de Bastien a recyclé 150 millions de mégots de cigarette. "Le rôle de MéGO!, c'est de sensibiliser, positionner des cendriers didactiques et d'amener les fumeurs aux cendriers. Les mégots sont ensuite collectés, acheminés sur notre installation", explique Bastien. Les mégots sont, dans un premier temps, triés et séparés des plastiques et des objets divers qui n'ont rien à faire avec le filtre. Ensuite, le filtre est récupéré et est dépollué en circuit fermé. "On utilise un solvant neutre, naturel, l'eau de pluie qui est un solvant qui va permettre de diluer les polluants dont la nicotine, (...) qui est ce qu'on appelle "hydrophile", au contact de l'eau, les molécules de nicotine vont se polariser", développe Christian.

Le tabac est également récupéré et va être composté dans un composteur électromécanique pour faire du compost. "C'est du filtre de cigarette qui a été dépollué, que l'on va thermocompresser avec des résidus de broyage de déchets de lunettes. Le filtre de cigarette, ce sont des câbles d'acétate de cellulose, donc c'est un thermoplastique qui a les mêmes propriétés chimiques que celles qu'on retrouve dans les lunettes, donc du coup, ces deux matériaux s'associent très bien", explique Christian. Avec l'étape de la thermocompression, cela permet d'obtenir une plaque qui sera utilisée pour fabriquer les objets en question.

Un seul mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau et met une quinzaine d'années à se dégrader.