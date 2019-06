VIDEO. Ça ne pollue pas, c'est moins cher… 4 produits écolo pour nettoyer sa maison

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nos placards sont remplis de dizaines de produits d'entretien qui sont censés laver chacun une pièce en particulier ou une surface en particulier. Problème : cela fait beaucoup d'emballages et certains de ces produits sont potentiellement toxiques et polluants pour l'air intérieur. À la place, il est possible d'utiliser des produits plus simples et utilisables pour toute la maison.

Le vinaigre blanc

C'est un excellent détartrant. Il peut notamment servir à détartrer une bouilloire en versant simplement un peu de vinaigre dans de l'eau. C'est aussi très efficace pour détartrer les toilettes. Il est aussi possible de l'utiliser dans un pulvérisateur, dilué ou non, pour laver les parois de salle de bain, la robinetterie et les vitres. Le vinaigre blanc a une forte odeur, mais elle disparaît assez rapidement et surtout elle n'est pas toxique comme l'odeur d'eau de javel.

Le savoir noir

En ajoutant du savon noir dans de l'eau chaude, n'importe quelle surface peut être nettoyée comme des plaques vitrocéramiques, des plans de travail ou n'importe quel autre meuble. Le savon noir est également très efficace pour nettoyer un sol.

Le bicarbonate

Il peut servir de désodorisant, en en mettant notamment dans un verre et en le déposant sur une étagère du frigo. Il existe deux types de bicarbonates : le bicarbonate technique et le bicarbonate alimentaire. Les deux peuvent s'utiliser pour l'entretien de la maison.

Le savon de Marseille

En frottant ce savon contre une éponge humide, on remplace tout simplement le liquide vaisselle. Il peut également remplacer la lessive et même servir de désodorisant ou d'antimite. Toutefois, la plupart des savons de Marseille que l'on trouve dans le commerce sont à base d'huile de palme. Pour éviter cela, il est préférable de choisir un savon à base d'huile d'olive.