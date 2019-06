VIDEO. "C'est complètement surréaliste" : en Bretagne, elle photographie des serres à tomates qui émettent un halo fluo

"On est un peu dans une ambiance fantastique." Charlène Flores est photographe. Dimanche 2 juin, elle a publié un reportage à La Chapelle-des-Fougeretz (Ille-et-Vilaine) dans Libération. On y découvrait des serres de production de tomates qui "compensent le peu d'ensoleillement avec un éclairage artificiel", décrit le journal. "On évolue dans un monde, quand on est à proximité des serres, qui est littéralement rose fluo, fuchsia", décrit la photographe à franceinfo.

Un paysage "flippant", images "hallucinées", une "honte"... Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à commenter ces images, dénonçant parfois cet éclairage intensif.

Après le hors-sol, le hors-soleil : «Le problème ce n'est pas la lumière, ce sont les oiseaux qu'on entend chanter toute la nuit.» Des tomates sous LED, une série de photos hallucinées en Bretagne. https://t.co/iimWP4PgV4 pic.twitter.com/qxBcaHORVd — Arnaud Ferrat (@arnoferrat) 2 juin 2019

La Bretagne est le premier producteur de tomates en France et c'est totalement flippant… https://t.co/kfN8vQtQ2l — André Gunthert (@gunthert) 3 juin 2019

Une Bretagne sous serre pour des tomates de la honte !



Il faut lire ce reportage pour se rendre compte du non sens de ces pratiques. #JusquIciToutVaBien

https://t.co/uHFtKJioKi — Antoine Béchet (@Bechet_Antoine) 2 juin 2019



"Comment c'est possible ? C'est quoi ?" Après avoir passé deux mois sur place, de Charlène Flores a tenté de comprendre. "Il y a deux systèmes d'éclairage dans ces serres : un système à incandescence classique qui donne cette tonalité jaune. Et une couleur plus rose-violet, parce qu'on a des serres qui utilisent des LED", explique-t-elle.

Les habitants ne voient pas d'un bon œil cette lumière artificielle. "J'ai rencontré des riverains qui habitent notamment juste à côté. Etrangement, ils m'ont dit que ce n'était pas tellement la lumière – ils ont des volets – mais c'est le bruit des oiseaux. La nuit, vous avez le même bruit qu'en pleine journée. Certains n'aiment pas du tout être baignés dans cette lumière plusieurs mois de l'année", rapporte-t-elle.