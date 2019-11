VIDEO. À Barcelone, les déchets représentent un tiers de la pêche

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est un fléau qui touche Barcelone : les déchets affluent dans la mer Méditerranée. Et beaucoup se retrouvent dans les filets des exploitations de pêche. Même si la ville est la zone la plus polluée, le Delta de l'Èbre, un parc naturel plus à l'écart de Barcelone, n'échappe pas aux déchets laissés par l'être humain. "Il y avait beaucoup plus de déchets marins à mesure qu'on s'approchait de Barcelone et on a atteint 38 % de déchets marin repêchés qu'on retrouvait dans les filets des pêcheurs", explique Eve Galimany, chercheuse à l'Institut des Sciences de la mer de Barcelone.

Les pêcheurs, les victimes collatérales

La mer Méditerranée est l'une des plus polluées au monde. Pour nettoyer les fonds marins à de telles profondeurs, les chercheurs comptent sur les exploitations de pêche, comme une solution pour freiner sa dégradation. Eve Galimany précise qu’au-delà du problème environnemental, ces déchets sont également la source d'un problème économique pour les pêcheurs. La chercheuse estime donc qu'ils méritent de recevoir une contre-partie. "Nous avons proposé qu'ils bénéficient d'une subvention, qu'on les récompense", précise Elena Marco-Herrero, chercheuse à l'Institut espagnol d'océanographie.