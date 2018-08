Un été sans souci : On vous explique comment bien choisir votre protection anti-moustiques

C'est l'une des plaies de l'été : le moustique sournois qui vient gâcher votre nuit ou le dîner entre amis en terrasse... Stéphane Robert, président du site internet Vigilance Moustique, passe au crible les différents produits anti-moustiques et rappelle les choses à faire pour se protéger au mieux des insectes.

Comme chaque été, des millions de Français seront victimes de piqûres de moustiques. Cette année, un printemps pluvieux et un été torride sont les ingrédients idéaux pour la prolifération de ces insectes qui peuvent polluer vos vacances. 17 départements sont en alerte orange aux moustiques.

Mais attention à ne pas utiliser n'importe quel produit : tous les anti-moustiques ne sont pas bons pour notre santé. Stéphane Robert, le président du site internet Vigilance Moustique, qui réunit toutes les informations sur la présence de moustiques en France et à l’étranger, a décrypté pour franceinfo les produits anti moustiques les plus sains.

franceinfo : Quels produits anti-moustiques conseillez-vous ?

Stéphane Robert : Il faut privilégier des lotions que vous appliquez sur la peau et que l’on trouve en pharmacie. Il faut acheter des produits à base de molécules reconnues efficaces par l’OMS comme la DEET, l’IR 3535, l’icaridine. On sait que ces produits sont efficaces et peuvent protéger pendant six heures voire plus de 10 heures. On les classe sur deux critères : leur efficacité et leur innocuité. Ce ne sont pas des produits dangereux mais des produits qu’on utilise avec précaution. Si vous voulez éloigner les moustiques d'une terrasse par exemple, vous pouvez utiliser des diffuseurs ou des des bougies qui contiennent un insecticide avec une molécule de la famille des pyréthrinoïdes.

Pour les enfants, il faut aller chercher des produits avec des principes actifs les moins "nocifs". Le citriodiol est le produit le moins dosé donc le moins dangereux. Pour les bébés, la seule solution c’est de mettre une moustiquaire au-dessus du berceau ou de la poussette. Ne surtout pas appliquer de produits sur la peau d’un bébé de moins de six mois.

Quels anti moustiques faut-il éviter ?

Il ne faut pas utiliser tous les produits à base d’huiles essentielles ou de citronnelle. Aucun de ces produits n’a été reconnu efficace par l’OMS. S’il y a une efficacité, elle ne dure que quelques secondes voire quelques minutes. Évitez aussi les appareils à ultra-sons complétement inutiles. Les produits les plus dangereux restent les insecticides.

Y a-t-il des alternatives aux anti-moustiques pour se protéger des piqûres ?

Oui ce sont tout simplement des précautions pratiques. Il faut éviter d’avoir des eaux stagnantes autour de chez soi. Dans les gouttières, les soucoupes sous les pots …etc. C’est idéal pour que la femelle moustique puisse pondre ses œufs. Il est aussi conseillé de porter des vêtements amples, car les moustiques piquent à travers les vêtements. Mettre des vêtements qui couvrent bien la tête et les jambes et si possible de couleurs claires car les moustiques sont plutôt attirés par des couleurs foncées.