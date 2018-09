Tourisme : les bons plans de septembre

La piscine, la chaise longue, pour vous tout seul. Septembre est le mois idéal pour prendre des vacances. Dans ce camping 4 étoiles en Charente-Maritime, les estivants sont partis mais le camping reste malgré tout ouvert. C'est le début des bonnes affaires : pour un mobilhomme loué 1 200 € en août, le tarif est alors en septembre de 332 €, soit 70% de rabais.

Les professionnels cassent les prix

Sur Internet, les professionnels cassent les prix, comme avec ce séjour en Tunisie : 319 € la semaine les pieds dans l'eau, ou encore 781 € en Martinique, vol et hébergement compris. Les bonnes affaires sont partout, comme dans ce manoir du Bordelais . "C'est 298 € et on l'a eu a 160 € (...), c'est une très bonne affaire", se réjouit cette vacancière avec ce séjour acheté aux enchères sur une plateforme Internet. 20% des français préfèrent les vacances en septembre et ils sont chaque année plus nombreux.

