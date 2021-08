Pollution : les collectivités se mobilisent pour le recyclage des mégots

S. Piard, C. Barbaux, L. Benzaquen, L. Monfort, C. Borgnon, P. Queyrou, P. Vaireaux, M. Somm, N. Lachaud

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) a décidé, il y a trois étés, de donner un cendrier de poche aux vacanciers présents sur la plage pour limiter la présence de mégots de cigarettes dans le sable. Cette opération a permis la réduction du nombre de mégots, mais Laurent Calatayud, responsable de la propreté à la ville de Nice, est catégorique : le problème est loin d'être endigué. "On s'est aperçu lors du dernier ramassage qu'en une heure, on a ramassé 20 000 mégots sur une petite portion de plages. C'est quand même affolant", déplore-t-il.



517 000 tonnes de mégots de cigarettes jetées chaque année

Selon le ministère de la Transition écologique, 517 000 tonnes de mégots de cigarettes seraient jetées chaque année, soit l'équivalent du poids de 51 Tour Eiffel. Les mégots sont classés déchets dangereux, une décision prise après avoir plongé des micros-crustacés dans un mélange d'eau et de mégots. Pascal Pandard, ingénieur à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, explique les résultats de cette analyse : "Entre 0,5 à 3 mégots par litre d'eau, on pouvait avoir des effets toxiques à court terme sur ces organismes-là. De la mortalité, ou de l'inhibition de la reproduction."



En Bretagne, une entreprise a trouvé une solution pour contrer ce problème. Bastien Lucas, gérant de l'entreprise Mégo, veut recycler 100% de la cigarette : "On recycle d'abord le filtre qui fait 70% de la biomasse, et il reste les cendres et le tabac qui serviront de compost durant plusieurs années." Avec les fibres compressées de 20 000 mégots, l'entreprise a déjà pu créer des sièges.