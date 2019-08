Slovaquie : des routes fabriquées à partir de déchets plastiques

C'est une route semblable à toutes les autres. En Slovaquie, un nouvel asphalte fait de bouchons et de bouteilles recyclés est expérimenté. Depuis un an, l'entreprise teste un alliage avec moins de pétrole brut, auquel a été mélangé des granulés de plastique. "En rajoutant entre 10 et 20% de plastique, le bitume est plus souple et il résiste mieux à la formation des ornières", détaille le constructeur Jan Bohovic. Un kilomètre de cet asphalte couterait autour de 100 000 euros. Dans un pays sillonné par 18 000 km de routes, le marché pour les professionnels du secteur est alléchant. Mais ce qui intéresse surtout les autorités slovaques, c'est la valorisation des 60 000 tonnes de déchets plastiques qu'elle n'arrive pas à recycler.

Des routes en plastiques en Inde et aux Pays-Bas

Dans l'usine, des bouchons venus de toute une région sont placés sur une chaîne à broyer pour obtenir des granulés de 10 mm. Ces routes d'un nouveau genre sont déjà testées dans plusieurs pays du monde, comme en Inde ou aux Pays-Bas

