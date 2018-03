Sève de bouleau : découvrez ses vertus et les secrets de sa production

Jean-Louis et Christine Savignol vivent à Lasserre (Ariège) au coeur du Parc naturel des Pyrénées. Sur leur propriété, une forêt de bouleaux un peu spéciale parcourue d'un réseau de tuyaux. Une installation tout droit venue du Canada pour recueillir la sève des bouleaux. Comme une toile d'araignée, ce système relie tous les arbres entre eux. À la fin de l'hiver, chaque bouleau peut produire cinq litres de sève par jour.

De plus en plus d'adeptes de cet élixir de jouvence

Jean-Louis et Christine ont quitté leur vie parisienne pour réaliser leur rêve : élever des chevaux de Mérens. Mais difficile de s'en sortir financièrement, alors ils ont choisi la production de sève de bouleau en activité complémentaire. Très rependue au Canada, en Russie et dans les pays nordiques, la sève de bouleau aurait des vertus thérapeutiques. En France, elle séduit de plus en plus de personnes adeptes de produits naturels. Un élixir de jouvence qui conviendrait aussi aux animaux. Pour un litre, il faut dépenser plus de dix euros.

Le JT

Les autres sujets du JT