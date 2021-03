Santé : une molécule cancérigène pollue l’eau courante dans la Sarthe

Boire de l’eau du robinet est un geste banal du quotidien. Mais pour certains habitants du sud-est de la Sarthe, ce n’est plus possible. En cause : les anciennes canalisations en PVC installées dans les années 80, qui libèrent un gaz cancérigène.