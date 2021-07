Santé : les nuisances sonores, une préoccupation quotidienne pour les Français

Le bruit est le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sur la santé, "juste derrière la pollution de l’air", rappelle le journaliste David Boéri sur le plateau du 12/13 de France 3 jeudi 22 juillet. "Maladies et accidents professionnels, médications et hospitalisations mais aussi perte d’activité et de bien être : la facture totale est estimée à plus de 155 milliards d’euros par un an. C’est devenu une préoccupation majeure et quotidienne pour les Français puisqu’aujourd’hui, neuf millions de personnes sont quotidiennement exposées à des niveaux de bruits supérieurs au seuil autorisé", détaille-t-il.

Le coût du bruit en France

David Boéri explique que la très grande majorité des coûts du bruit en France sont liés "aux transports au sens large. Ils représentent plus de 106 milliards d’euros par an." En deuxième position, il s’agit de "toutes les nuisances de voisinage : c’est le bruit des voisins mais aussi celui des chantiers comme par exemple les marteaux piqueurs". Ensuite, on retrouve "le bruit dans le milieu du travail. Alors on pense tout de suite aux usines mais les professionnels hospitaliers et scolaires sont également concernés", souligne le journaliste. L’étude menée par le Conseil national du bruit et l’Ademe propose par exemple de limiter les horaires du trafic aérien et en généralisant des moteurs moins bruyants.