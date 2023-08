Santé :  les cyanobactéries prolifèrent à cause des fortes chaleurs

Une alerte aux cyanobactéries a été lancée dans plusieurs cours d’eau, notamment près de Bordeaux. Ils sont fermés après la prolifération trop importante de ces micro-organismes qui produisent parfois des toxines dangereuses.

Des lacs et des ruisseaux contaminés aux cyanobactéries, des micro-organismes présents naturellement dans les plans d’eaux. Ces contaminations deviennent récurrentes avec les épisodes de chaleur et sont favorisées par les eaux stagnantes. Il n’est désormais plus possible d’aller à l’eau ou pratiquer des activités nautiques au lac de Montaubry (Saône-et-Loire). Pourtant, certains décident de braver l’interdit. “On a de l’eau pour nettoyer nos pieds. On fera vite fait un lavage sur le fond du bateau”, avance un riverain.

Des algues mortelles pour les chiens

Les cyanobactéries sont dangereuses pour l’homme lorsqu’elles sont trop nombreuses. Elles peuvent provoquer des irritations, des maux de ventre, voire des atteintes neurologiques, surtout chez les plus fragiles. “Ne pas laisser les enfants barboter, jouer au niveau des amas d’algues de cyanobactéries”, précise Régis Lecoq, responsable pôle eaux de loisirs de l’ARS Pays de la Loire. La recommandation pour les animaux est une grande vigilance, car les micro-algues peuvent être mortelles pour les chiens.