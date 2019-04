Santé : le danger des produits ménagers

Certains produits verts nous promettent qu'avec eux, nous respecterons la planète et notre santé quand nous faisons le ménage ou la lessive. Mais selon l'association 60 millions de consommateurs, certains produits sont trompeurs. Quand on retourne certains produits, on peut constater que des conservateurs irritants et sensibilisants sont présents dans leur composition. Des produits qui ne sont donc bons ni pour l'environnement ni pour la santé.

Privilégier les produits simples

Les industriels visés par l'enquête se défendent. Selon eux, "les effets potentiels sur la santé des individus et l'environnement sont évalués (...), y compris le risque allergique". Autre mise en garde de certains spécialistes, certains produits ménagers dits "bio" ne sont pas inoffensifs. Ainsi, les produits les plus simples sont souvent les plus vertueux, comme le savon noir, le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc. À condition qu'ils ne soient pas mélangés à des substances toxiques.

