Rhône : alerte canicule dans le département

À partir du vendredi 29 juin et pour plusieurs jours, la France va être touchée par de fortes chaleurs. Le week-end qui vient s'annonce caniculaire, une alerte a même été émise pour le département du Rhône. "34°C sont annoncés pour la journée de demain, jusqu'à 37°C dimanche et des nuits à peine rafraîchissantes, puisque le thermomètre ne devrait pas descendre sous la barre des 20°C", commente le journaliste Denis Sébastien.

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes

L'ensemble du dispositif de vigilance canicule a été activé dans le Rhône. "Les mairies sont invitées à appeler régulièrement les personnes fragiles inscrites dans leurs fichiers. Les populations particulièrement visées par cette vigilance sont les personnes âgées, les personnes malades et les jeunes enfants. Il est recommandé d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. La population est aussi invitée à passer si possible au moins deux heures par jour dans un endroit frais. Cette canicule ne devrait pas durer trop longtemps. Heureusement, des orages sont annoncés pour la journée de lundi. D'ici là, il faut s'attendre à avoir très chaud", prévient le journaliste.

