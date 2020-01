Recyclage : une déchetterie aux allures de supermarché

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ne l'appelez plus déchetterie : c'est un supermarché d'un nouveau genre. Une ancienne déchetterie classique, complètement transformée, ressemble désormais à une grande surface : le design et les panneaux indiquent chaque rayon. Mais, ici, rien n'est vendu, tout est gratuit : chacun peut venir déposer des objets et matériaux ou en récupérer.

160 passages par jour en moyenne

À l'entrée, il faut montrer sa carte d'adhérent pour faire de belles découvertes, comme une armoire ou des jouets toujours en bon état. L'espace de 5 000 m² est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 138 communes, du Libournais et de Haute-Gironde. Coût total : 2,2 millions d'euros. Deux ans et demi après l'ouverture du site, les premiers objectifs sont atteints : un taux de déchets enfouis inférieur de 15% par rapport à l'ancienne déchetterie et un changement progressif des mentalités. Côté fréquentation, c'est aussi un succès : 160 passages par jour en moyenne.

Le JT

Les autres sujets du JT