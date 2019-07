Pas de prime canicule pour les soignants

Agnès Buzyn a annoncé au micro de France Inter qu’il n’était pas prévu de verser cette prime car "les urgences ne sont pas débordées".

Alors que le syndicat FO réclame une prime pour les agents des hôpitaux et des structures médico-sociales à cause des fortes chaleurs et donc d’une "augmentation importante de la charge de travail", la ministre de la Santé a balayé cette hypothèse le 24 juillet sur France Inter. D’après Agnès Buzyn, "en réalité, les urgences ne sont pas débordées en raison de la canicule".

La situation a été suffisamment anticipée, d’après Agnès Buzyn

Mais pour FO, comme en 2003, le ministère de la Santé devrait débloquer une prime allant de 90 à 130 euros par salarié. "Effectivement, en 2003 les urgences avaient été absolument débordées par les personnes âgées, car il n'y avait pas de plan canicule", a réagi la ministre. Toutefois, elle estime que cette année, la situation a été suffisamment anticipée.

En juin dernier, lors du précédent épisode de canicule, le nombre de passages aux urgences en raison des fortes chaleurs "représentait à peu près 3% des passages aux urgences, donc ça n'est pas le sujet", d’après la ministre. Agnès Buzyn a d’ailleurs rappelé que les personnels non médicaux des hôpitaux bénéficiaient depuis juillet d'une prime de 100 euros net par mois, "pour prendre en compte les risques et incivilités auxquels ils sont soumis au quotidien".