"Océan, une plongée insolite" : les fonds marins comme vous ne les avez jamais vus

Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances à Paris ? Foncez au Muséum d'histoire naturelle. L'exposition "Océan, une plongée insolite", vous fera découvrir des créatures des abysses, évoluant entre 200 et 11.000 mètres de profondeur.

L'océan a toujours représenté un défi technique pour l'homme. A cause de la pression, de la profondeur et de l'obscurité, il reste largement inexploré. "On connaît mieux la surface de Mars que les fonds marins !" estime Camille Bouillé, conceptrice de l'exposition.

L'équilibre des fonds marins mis en péril par l'Homme

Les animaux présents au Muséum ne représentent donc qu'une petite partie de la faune des fonds marins. "On a sans doute encore plus de deux millions d'espèces à découvrir", explique Camille Bouillé. L'océan constitue en effet 71% de la surface de la planète.

Son équilibre est d'ailleurs mis en péril par l'Homme. Au cours de l'exposition sont proposés des ateliers pédagogiques pour sensibiliser aux nombreuses menaces, comme l'acidification des eaux liée au réchauffement climatique, la surpêche ou la pollution plastique.