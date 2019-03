Normandie : une crèche écolo

Cadre, jouets, produits d’entretien… tout a été repensé. Ouverte en 2007, la priorité de cette crèche était que les enfants soient bien dans leur tête. Mais depuis, il a fallu leur créer un environnement plus écolo. "C’est de la pâte à modeler. On la fabrique ici, dans la cuisine, avec des ingrédients de cuisine basiques, avec des petits naturels. On n’achète plus de peinture, de pâte à modeler, plus de choses industrielles", explique Noémie Bougon, auxiliaire de puériculture.

Une crèche transformée

Ici, une soixantaine d’enfants sont accueillis à la journée. Pour s’inscrire dans cette démarche, il a fallu se remettre en question après un audit de deux ans. Les postes de la crèche ont été revus. "Ça passe par plein de métamorphoses, des transformations continuelles sur tous les postes, à savoir les jeux, l’alimentation, utiliser des produits d‘entretien faits maison, une lessive fait maison, avec un impact sur la santé de l’enfant et l’environnement", avance Étienne Soarez, directeur de la crèche Léa et Léo "au bord de l’eau".

Les 22 salariés ont été formés pour. Au self, le bio représente 35 % de l’alimentation. Un engagement validé et reconnu par le label écolo crèche, le quinzième du groupe. En France, sur 12 000 crèches, seulement 300 sont labellisées.