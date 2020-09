Moustiques : pourquoi sont-ils de retour ?

Avec la chaleur, les moustiques sont de retour à Nantes (Loire-Atlantique). Sur les terrasses, près des quais ou dans les maisons, les moustiques sont partout. Jusqu’à en décourager certains. "Nous étions partis pour manger [au restaurant], finalement on a passé la commande pour rentrer chez nous, parce que ce n’était pas possible", témoigne une riveraine.

Des causes multiples

Si la chaleur explique en partie le retour des moustiques, les scientifiques évoquent également d'autres conséquences environnementales. "Ce n’est pas tellement le fait qu’il fasse beaucoup chaud, c’est le fait qu’il fasse plus chaud plus longtemps dans l’année", explique François Meurgey, entomologiste au Muséum d’Histoire naturelle. Résultat, "les insectes, là où ils n’avaient tendance à faire qu’une génération par an, en font 2 voire 3". La disparition progressive des zones humides est également un facteur : les prédateurs qui les habitent ne sont plus assez présents en nombre pour chasser les moustiques.

