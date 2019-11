Méditerranée : un potager sous la mer pour une nouvelle forme d'agriculture

C'est le jardin extraordinaire dont Jules Vernes avait rêvé. Près des côtes italiennes, à huit mètres de profondeur, un surprenant potager a été mis en place. Plusieurs globes avec 200 litres d'air chacun préfigurent une nouvelle forme d'agriculture. "Nous cultivons plusieurs types de plantes : des herbes aromatiques comme le cumin, la menthe ou encore de la coriandre", explique Gianni Fontanesi, le responsable du jardin sous-marin. Des fraises ont même poussé à l'occasion d'une récolte expérimentale.

Une agriculture pour des stations spatiales

Qu'il intérêt y-a-t-il à faire pousser des fruits ou des fleurs sous l'eau ? Certaines plantes comme le basilic germent ici deux fois plus rapidement que dans la nature. Surtout, les cultures peuvent se passer de terre. Seuls circulent de l'eau, des sels minéraux et un peu de fertilisant. Une agriculture qui pourrait intéresser certains pays qui manquent de terres cultivables et ouvrir, en particulier, des pistes vers des plantations sans terres dans stations spatiales ou sur la Lune.

