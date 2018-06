Méditerranée : la mer des plastiques

La Méditerranée regorge de plastiques qui la polluent. Dans les calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône), l'eau est limpide dans cette réserve naturelle protégée, mais on trouve tout de même des détritus. Le plastique sous toutes ses formes représente 95% des déchets en Méditerranée. Sous l'eau, on trouve des sacs, des bouchons, des gobelets, des objets de toute sorte. En Méditerranée, il y a quatre fois plus de plastique que dans les océans.



Changer les comportements individuels et recycler les plastiques

En France, ce sont 66 tonnes de plastiques qui se retrouvent chaque jour dans la mer. Ces minuscules déchets atterrissent dans l'estomac de 90% des oiseaux marins et des tortues. Ils terminent dans le ventre de 18% des thons et des espadons. Environ 150 millions de personnes vivent autour de la Méditerranée, ce qui explique l'importance de la pollution. Il faut ajouter à cela les 200 millions de touristes qui fréquentent chaque été ses plages. Pour que la Méditerranée ne devienne pas une décharge flottante, il est urgent de changer les comportements individuels et de mieux recycler les plastiques.

