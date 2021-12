Loire-Atlantique : des pistes cyclables qui relient la ville à la campagne

De bon matin, à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), il faut affronter le froid pour se rendre au travail ou en cours. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le vélo pour leurs trajets du quotidien. Plus rapide que la marche et pratique, il présente des avantages, soulignent des adeptes. D’autant que depuis deux ans, les pistes cyclables se multiplient sur le territoire. Aux abords de Nantes, douze communes ont mis en place des réseau sécurisés pour se relier les unes aux autres.

Des routes réservées aux cyclistes

Alors que 60% des usagers utilisent encore chaque jour leur voiture, ce développement présente des enjeux importants. "La population est en augmentation, donc ce pourcentage devait indéniablement augmenter à un moment donné. (…) Nos routes sont bouchées, saturées, on ne peut pas doubler", analyse Jean-Luc Besnier, maire du Petit Mars. Tout a donc été mis en place pour créer des routes réservées aux cyclistes et une signalisation avec des temps de parcours. Certains établissements scolaires organisent même des ateliers autour du vélo, et des entreprises tentent de développer ce service auprès de leurs employés. D’ici 2025, le territoire comptera 60 kilomètres de pistes cyclables sécurisées.