Les couches pour bébés contiennent des substances chimiques dangereuses

Parfums, hydrocarbures aromatiques, dioxine... Des substances chimiques jugées à risque ont été retrouvées dans des couches jetables pour bébé. Cette découverte émane de l'Agence de sécurité sanitaire. En réaction, le gouvernement convoque les fabricants et les distributeurs mercredi 23 janvier et exige d'ici 15 jours des actions concrètes pour éliminer les substances risquées.

Vers un durcissement des contrôles ?

Dans l'Union européenne, les couches jetables sont soumises à la réglementation générale sur les produits de consommation et non à des règles spécifiques comme certains produits cosmétiques ou les protections pour fuites urinaires destinées aux adultes. En 2019, la répression des fraudes renforcera ses contrôles et la France veut plaider à Bruxelles pour de règles européennes plus protectrices. Entre 0 et 3 ans, un bébé utilise 3 800 à 4 800 couches.

