"Les bonnes habitudes" : le site du gouvernement pour savoir où recycler ses vieux objets

Ce site lesbonneshabitudes.gouv.fr, c’est la porte d’entrée du recyclage. Il centralise les points de collecte de 14 éco-organismes qui doivent financer le recyclage. Et il donne accès a une carte des point de collectes en fonction de l’objet. Par exemple, pour un vieil extincteur, il est possible d'appeler un centre Norauto près de chez soi pour rapporter l’objet. Pour un meuble, la carte dirige vers le centre Emmaüs le plus proche. Et pour sa veille télé, les adresses de plusieurs magasins d’électroménager sont indiquées.

"Les citoyens ont vraiment envie de faire le bon geste"

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le recyclage a progressé de 13% en dix ans. Mais il manquait encore un outil simple et centralisé, explique Vincent Coissard, sous-directeur au ministère dans le domaine des déchets et de l’économie circulaire. "Les citoyens ont vraiment envie de faire le bon geste de tri, assure-t-il, que ce soit en donnant une nouvelle vie ou plus simplement en recyclant, mais ils ne savent pas forcément où déposer leurs produits. Sachant que l'endroit où ils doivent déposer le produit n'est pas forcément le même selon qu'ils ont des piles selon qu'ils ont des emballages ou qu'ils ont un équipement électronique." Les taux de collectes sont parfois insufisants dans certaines filières. Et pour le textile par exemple on ne refait pas de vêtements avec les vieilles chemises.