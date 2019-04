La nature nous fait du bien. On vous dit pourquoi !

"Se soigner" en prenant des bains de forêts est la nouvelle tendance en provenance du Japon. Mais câliner des arbres nous permet-il vraiment de nous sentir mieux ? Que peut nous apporter la nature en termes de santé et bien-être ? Existe-t-il des bases scientifiques à la sylvothérapie ? Les réponses de Sylvie Chokron, neuropsychologue.

Comment notre cerveau perçoit-il la nature ?

Avant de savoir si la nature a un réel effet thérapeutique, il faut tout d'abord comprendre comment notre cerveau réagit à son environnement. Et si notre contact avec la nature a complètement changé depuis plusieurs décennies, nous restons prédisposés à répondre à des stimuli naturels et à préférer les environnements verts.

Comment notre cerveau perçoit-il la nature ? Notre environnement influence-t-il notre mode de pensée ? Retrouvez en vidéo les explications de notre neuropsychologue, Sylvie Chokron.

Se mettre au vert pour voir la vie en rose

Même si nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vivre à proximité de la nature, nous sommes "génétiquement" programmés pour être réactifs à son contact. Mais comment la nature modifie-t-elle et améliore-t-elle notre fonctionnement cérébral ? Comment notre environnement influence-t-il notre comportement ? Être entouré de verdure suffit-il à nous rendre plus heureux ? Quels sont les bénéfices à se promener dans la nature ?... Retrouvez en vidéo les explications de notre neuropsychologue, Sylvie Chokron. Vous trouverez l'exemple des carrés végétalisés pour les patients du service de Psychiatrie Addictologie du CHU d'Angers.

Le contact avec la nature, une thérapie ?

Si la nature peut nous apporter un bien-être physique et moral, stimuler notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes, certains thérapeutes sont allés plus loin et proposent de soigner avec la nature. De quelles thérapies s'agit-il ? Dans quels cas préconise-t-on une sylvothérapie ou une écothérapie ? La présence d'espaces verts, de jardins, de potagers en milieu hospitalier peut-elle être bénéfique ? Retrouvez en vidéo les explications de notre neuropsychologue, Sylvie Chokron.