"Je ne sors pas trop et je bois des cafés glacés" : à Toulouse, chacun ses astuces pour faire face aux fortes chaleurs

Alors que la ville se prépare à supporter 40 dégrés demain, pour éviter les fortes chaleurs, les Toulousains visent les centres commerciaux climatisés, les parcs et cinémas. Et chacun a ses petits trucs.

"Il faut faire des cafés glacés, conseille un toulousain. Thés glacés, chocolats glacés et cafés glacés". Le café glacé pour éviter l'insolation, c'est évidemment la bonne idée jeudi à Toulouse car les températures commencent à grimper : 37 degrés l'après-midi, et près de 40 dégrés prévus vendredi.

Les Toulousains sont habitués à la chaleur mais sans vent avec 37 degrés, c'est un peu écrasant. Patrice relativise. "Je supporte la chaleur, dit-il. Il fait souvent une moyenne de 30 degrés, il y a de la marge. Là ça va encore, il fait bon." Xavier, lui, est inquiet, car ces vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes. "Chez moi j'arrose, j'ai un petit jardin mais j'ai une terre très sèche, l'eau ne pénètre pas, c'est une catastrophe, s'alarme-t-il avant d'évoquer le Maroc. Je travaille aussi au Maroc, je suis enseignant. Et au Maroc c'est pire : il a plu 10 jours peut-être sur toute l'année !"

Je trouve que le changement climatique, on l'a sous notre nez ! Et c'est inquiétant.Xavier, Toulousainà franceinfo

Chris qui vient de se réveiller est sortie malheureusement au mauvais moment. "Je ne sors pas trop et je bois des cafés glacés. C'est frais, explique-t-elle.

Chercher la fraîcheur dans les espaces verts

Il y a aussi ceux qui recherchent la fraîcheur dehors, comme Florence. "On va dans les parcs, on va chercher des îlots de fraîcheur, la fraîcheur végétale. Marcher sur un trottoir plutôt à l'ombre et dès qu'on le peut, se rapprocher de parcs : on le sent tout de suite, on perd 5 à 10 degrés en tout cas en termes de ressenti. C'est très, très notable." La Toulousaine le souligne, il faut "boire de l'eau aussi. S'hydrater, réduire tout ce qui réduit l'hydratation du corps c'est-à-dire les boissons trop sucrés, les boissons alcoolisées. Le soin à soi, c'est aussi écouter son corps."

Célia et Atia, deux copines de Rodez, ont eu la mauvaise idée de faire la séance shopping aujourd'hui."On a des brumisateurs, on s'habille de couleurs claires, explique l'une d'elles. D'habitude je mets un bob parce que les casquettes j'aime pas trop. Nous on n'est pas de Toulouse et toutes les fois où on monte à Toulouse, il fait extrêmement chaud par rapport à chez nous. Ici, il fait 3, 4 degrés de plus qu'à Rodez."

Les patrons de cinémas qui attendent le client rappellent qu'ils sont climatisés quant aux patrons de bar de la place du Capitole, avec leur terrasses étendues, ils se frottent les mains.