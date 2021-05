Jardinage : véritable départ de la saison

Muriel Cadet a décidé de planter ses géraniums le week-end du 8 mai. Elle attendait ce moment avec impatience : “J’aurais pu attendre encore une semaine, mais c’est tentant. On n’a pas eu un beau mois d’avril je trouve, maintenant on a envie que ce soit joli chez nous”, confie cette habitante de Saint-Denis-en-Val (Loiret).

Presque tout est bon à planter

Courgettes, salades, tomates, aromates, poivrons, aubergines... C’est le moment de s’y mettre. À la pépinière Houry, les clients n’ont qu’une hâte : préparer leur potager pour les repas de l’été. “On est fier de cuisiner les légumes qu’on a produits”, témoigne une mère de famille. “Il faut planter tout de suite avant que viennent des chaleurs plus importantes”, explique Alain Houry. A priori, il ne gèlera plus. Il n’y a guère que le basilic, les concombres et le melon, plus fragiles, qui devront attendre encore un peu avant d’être plantés.