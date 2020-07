Jardinage : quelques conseils en période de sécheresse

Dans un jardin partagé du Tarn, il y a ceux qui arrosent beaucoup et ceux qui comme Patrick laissent faire un peu plus la nature. "Une fois que l'on a paillé, on peut laisser faire la nature. On arrose qu'une fois ou deux fois par semaine ça suffit largement". Vingt ans qu'il cultive ce petit bout de terre loué à la ville, c'est sa fierté. Que ce soient ses tournesols, ses tomates, ses betteraves, le paillage face à la sécheresse, c'est son credo. "Moi, je paille les trois-quarts des choses parce que ça aide déjà la terre, ça maintient l'humidité au sol". Ce jardinier a installé une gouttière sur sa cabane pour récupérer l'eau de pluie. Une réserve de 200 litres bien utile par ce temps sec.

Des pratiques qui vont devenir de plus en plus courantes

Daniel Joulié, responsable du rayon végétal en jardinerie, doit lui aussi toujours trouver des astuces face à la sécheresse. Selon lui, il y en a quelques-unes : "paillage et arrosage de nuit et goutte à goutte, c'est qui est le plus efficace". Des pratiques qui sont amenées à se développer, car avec le réchauffement climatique, les températures vont encore grimper.

