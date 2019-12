Intempéries : 23 000 habitants privés d'eau potable

Depuis le 25 décembre, chaque matin, les habitants de Soligny-la-Trappe (Orne) se livrent à un ballet incessant de voitures pour accéder aux bouteilles d'eau. Au total, 16 000 bouteilles ont été livrées à la hâte dans le village. En cause : les précipitations record de ces dernières semaines, qui ont lessivé les sols et provoqué une concentration bactériologique dans l'eau du robinet, devenue trouble et colorée.

Retour à la normale espéré pour ce week-end

Au centre du village, les commerçants eux aussi s'organisent pour respecter la mise en garde de l'Agence régionale de santé en Seine-Maritime. Le boulanger est l'un des plus impactés : pour sa fournée, il utilise en moyenne 70 litres d'eau et, en cette période des fêtes, il se serait bien passé de cette restriction. Les dernières analyses sont satisfaisantes : un retour à la normale est espéré pour le weekend.

Le JT

Les autres sujets du JT