Insectes : pourquoi une telle invasion de guêpes et de frelons cette année ?

Il n'y a jamais eu autant de guêpes et de frelons. Leurs nids sont parfois impressionnants. À Rennes (Ille-et-Vilaine), ces insectes ont colonisé un jardin. Les propriétaires luttent avec les moyens du bord : un piège à guêpes dans une bouteille en plastique. Mais en banlieue parisienne, c'est un professionnel de la destruction de nids qui intervient dans une maison. Jérémy Thomas n'a jamais autant travaillé. Le jeune homme le confirme : "Cette année on est sur une activité qu'on a triplé par rapport à la saison dernière". Quinze interventions par jour au lieu de cinq d'habitude.

Un hiver doux permet une "meilleure survie des fondatrices"

Il y a plus de frelons et de guêpes à cause de la météo, selon Serge Gadoum, entomologiste à l'office pour les insectes et leur environnement (Opie). Un hiver plus doux "permet une meilleure survie des fondatrices et après, pour le développement de la colonie, si il fait suffisamment chaud, la colonie va se développer plus rapidement", explique-t-il.

