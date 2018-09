Inde : les damnés du charbon

C'est un spectacle d'apocalypse au nord-est de l'Inde. Partout des crevasses d'où s'échappent des flammes et des gaz toxiques. Aucune végétation, pas une goutte d'eau. Pourtant, au beau milieu, se trouve un groupe de femmes en sandales. Elles grattent la terre à la recherche de bouts de charbon. Ce sont des pilleuses. Sur le toit de cette gigantesque mine de charbon, certaines parties surexploitées se sont enflammées. Il s'agit d'un phénomène naturel dû à la présence d'oxygène dans les mines mal entretenues. La terre brule, sans discontinuité depuis cent ans. 40 000 personnes vivent et travaillent ici, installées sur un brasier géant. "Le feu nous entoure. Beaucoup de personnes sont tombées dans les crevasses et ne sont jamais revenues", raconte cette habitante, née ici.

L'Inde avale deux millions et demi de tonnes de charbon chaque jour.

Les terrains appartiennent aux habitants, mais le gouvernement veut les récupérer afin d'extraire plus de charbon. Des villages sont évacués tout à tour. "La croissance en Inde dépend entièrement du charbon. Nous n'avons aucune autre source d'énergie" explique Ashok Agarwal, président d'une ONG qui vient en aide aux habitants. L'activiste a saisi la Cour suprême pour faire respecter leurs droits, en vain jusqu'à présent. L'Inde avale deux millions et demi de tonnes de charbon chaque jour. Il faut creuser toujours plus et à n'importe quel prix.