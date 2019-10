Incendie d'une usine à Rouen : le gouvernement pointe la responsabilité de Lubrizol

Rien ne viendra exonérer la responsabilité de Lubrizol. Mercredi 2 octobre, le Premier ministre Édouard Philippe a estimé que l'industriel était responsable de l'incendie survenu six jours plus tôt dans une usine classée Seveso de Rouen (Seine-Maritime). "Pour toute installation classée dangereuse, les responsables des dommages causés au voisinage, c'est l'acteur industriel et lui seul", rapporte le journaliste Julien Cholin depuis Rouen.

"Nous ferons la lumière sur les causes et conséquences de cet incendie"

Par ailleurs, le Premier ministre demande l'indemnisation immédiate des agriculteurs qui ont subi une perte de leur production. Édouard Philippe promet une fois de plus la transparence totale : "Nous ferons la lumière sur les causes et conséquences de cet incendie". Pour tenter de rassurer les habitants de Rouen (Seine-Maritime), le gouvernement a mis en place un numéro vert : 0800 009 785.

Le JT

Les autres sujets du JT